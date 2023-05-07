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الأحد 07 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 9000  طن بضائع عامة ومتنوعة ، 627 شاحنة و30 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 300 شاحنة و15 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 327  شاحنة و 15 سيارة  .


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 3000 طن بضائع و325 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد  الميناء اليوم  لاستقبال السفينتين سينا وبريدج بينما تغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( سفر / وصول ) للسفن الثلاث وهي  بريدج ، ايلة  وسينا.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1340 راكب بموانيها.

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