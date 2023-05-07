بينهم 6 أتراك وألماني.. محاكمة 18 متهما بتهمة جلب المخدرات بالقاهرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، جلسة محاكمة 18 متهما بينهم 6 أتراك، ومواطن ألماني، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى جلب والاتجار فى المواد المخدرة داخل البلاد.

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم في يونيو 2021، كونوا تشكيلًا عصابيًا، بإدارة المتهم الأول بغرض جلب المواد المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهر الهيروين والحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا «بندقية آلية» وفردي خرطوش وطلقات.