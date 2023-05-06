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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية ل ٦ أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بالهرم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية ل  6 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم سيارتين أعلى سلم المنشية اتجاه المرج بمنطقة كعابيش دائرة قسم شرطة الأهرام، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

تلقى  رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام  بالجيزة، إشارة من عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى سلم المنشية اتجاه المرج بمنطقة كعابيش دائرة القسم

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جرى نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.


وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

لنيابة العامة بجنوب الجيزة تصادم سيارتين إتجاه المرج