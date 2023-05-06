ads
السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

خالد البلشي يعلن حل أزمة «صحفيي بيت الخبرة»

نقيب الصحفيين خالد
نقيب الصحفيين خالد البلشي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه تم الاتفاق مع بيت الخبرة، برئاسة المهندس خالد عبد الله، للتنازل عن القضايا ضد الصحفيين بداية من قضية الزميل سعيد جمال الدين، رئيس تحرير موقع المحروسة نيوز، على خلفية مقال رأي، وصولًا إلى باقي القضايا ضد الزملاء ونقلها للنقابة للتحقيق فيها نقابيًّا.

حل أزمة صحفيي بيت الخبرة
وأضاف «البلشي» في تصريحات صحفية: بالفعل تمت الاستجابة إلى مطلبنا بوقف تحريك كافة البلاغات قضائيًّا، وستحقق النقابة في شأنها.

حضر اللقاء ممثلًا عن النقابة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ومحمود كامل، مقرر لجنة الحريات، وأيمن عبد المجيد، مقرر لجنة المعاشات، والصحفي سعيد جمال الدين، عضو الجمعية العمومية.

الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين عضو الجمعية العمومية المعاشات