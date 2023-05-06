خالد البلشي يعلن حل أزمة «صحفيي بيت الخبرة»

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه تم الاتفاق مع بيت الخبرة، برئاسة المهندس خالد عبد الله، للتنازل عن القضايا ضد الصحفيين بداية من قضية الزميل سعيد جمال الدين، رئيس تحرير موقع المحروسة نيوز، على خلفية مقال رأي، وصولًا إلى باقي القضايا ضد الزملاء ونقلها للنقابة للتحقيق فيها نقابيًّا.

حل أزمة صحفيي بيت الخبرة

وأضاف «البلشي» في تصريحات صحفية: بالفعل تمت الاستجابة إلى مطلبنا بوقف تحريك كافة البلاغات قضائيًّا، وستحقق النقابة في شأنها.

حضر اللقاء ممثلًا عن النقابة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ومحمود كامل، مقرر لجنة الحريات، وأيمن عبد المجيد، مقرر لجنة المعاشات، والصحفي سعيد جمال الدين، عضو الجمعية العمومية.