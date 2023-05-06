رسميًا.. تشيلسي يضمن بقاؤه في البريميرليج بالفوز على بورنموث

ضمن فريق تشيلسي بقاءه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي، بفوزه على بورنموث بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب فيتاليتي، في إطار منافسات الجولة 35 من مسابقة البريميرليج.

كان البلوز، دخل في دائرة الهبوط إلى الدرجة الأدنى مع 8 أندية تحاول الهروب من الهبوط إلى التشامبيونشيب، ولكن بفوزه على بورنموث تأكد بقاؤه في الدوري الأقوى في العالم بالموسم المقبل.

افتتح كونور جالاجير، التهديف لصالح الفريق اللندني مبكرًا في الدقيقة التاسعة من صناعة نجولو كانتي، ثم جاء هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 21 عن طريق ماتياس فينا.

في الشوط الثاني، صنع المغربي حكيم زياش هدفًا لزميله بنوا بدياشيلي في الدقيقة 82، قبل أن يعزز البرتغالي جواو فيليكس فوز تشيلسي بهدف ثالث في الدقيقة 86 من صناعة رحيم ستيرلينج.

بتلك النتيجة، قفز تشيلسي إلى المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.