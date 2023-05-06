الدوري الألماني.. ماني أساسيًا في تشكيل بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فيردر بريمن، في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة 31 من بطولة الدوري الألماني.

ويحل بايرن ميونخ، اليوم السبت، ضيفًا على فيردر بريمن بملعب فيسير شتاديون، حيث ينطلق اللقاء في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد السنغالي ساديو ماني، في التشكيل الأساسي للبايرن، ويعاونه سيرجي جنابري، كينجسلي كومان، وجمال موسيالا.

ودفع توخيل بالظهير الأيمن المغربي نصير مزراوي أساسيًا، في ظل تواجد البرتغالي جواو كانسيلو كظهير أيسر، والفرنسي بنجامين بافارد، الذي يشارك في قلب الدفاع تعويضًا لغياب دايوت أوباميكانو المصاب.

ويتصدر بايرن ميونخ، جدول ترتيب الدوري الألماني 62 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بوروسيا دورتموند صاحب مركز الوصافة، فيما يحتل فيردر بريمن المركز الثاني عشر وفي رصيده 35 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: نصير مزراوي - بنجامين بارفارد - ماتياس دي ليخت - جواو كانسيلو

خط الوسط: جوشوا كيميش - ريان جرافنبرش - جمال موسيالا

وفي الهجوم: كينجسلي كومان - سيرجي جنابري - ساديو ماني.