غرفة الطباعة: الحوار الوطني فرصة لتوحيد آراء خبراء السياسة والاقتصاد



قال يحيي عفيفي عضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، إن الحوار الوطني لفت انظار الجميع من أبناء الوطن ويعد فرصة لتوحيد آراء خبراء السياسة والاقتصاد وسوف يعمل على اتساع هذه الرؤية وتحديد أهداف المرحلة القادمة.

وأوضح عفيفي، أن هذا الحوار الوطني الكبير يعكس حرص القيادة السياسية لسماع الجميع من خلال حوار مفتوح لصالح مصر و لتكوين رؤية مستقبلية لمقدرات الوطن وما تؤديه مثل هذه الحوارات الوطنية من توحيد وجهات النظر.

وأشار إلى أهمية الحوار الوطني في إظهار لغة المكاشفة بالحقائق والشفافية للحكومة و كافة الاتجاهات السياسية والاقتصادية، خاصة وأن المستثمر والمواطن ينتظر أن يخرج عنه قرارات مستقبلية وتوصيات للحكومة لتعديل بعض السياسات الاقتصادية الحالية لتشجيع جذب الاستثمارات الخارجية والاستثمارات المصرية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد الكلي.

وأكد أن مصر أثبتت خلال الفترة السابقة قدرتها على التغيير وجذبت انظار العالم لوجود استقرار سياسي وأمن وبنية تحتية من كهرباء وغاز وطرق ومواني تؤهلها أن تكون من أعلى نسب النمو الاقتصادي في المنطقة.

ودعا عفيفي إلى ضرورة إعادة النظر في كافة السياسات والقرارات التي أدت إلى بطء حركة الاستثمارات والتجارة الخارجية من استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج وتصدير المنتجات المصرية مما أدي بالتبعية إلى تباطؤ عجلة الانتاج وأضرت بالتصدير وما تبعه من تأثير مباشر علي جلب الدولار.

وشدد على أهمية مناقشة معضلة ثبات سعر الدولار ووقف صعوده أمام الجنيه وهو ما أدي الي أن صانع كان او مزارع او تاجر لا يستطيع حساب ارباحه و خسائره والتي تعد من بديهيات التجارة، لافتاً إلى أهمية وجود سوق حر يسهل عمليه دخول وخروج الاموال للمستثمرين المصريين والاجانب مما يجعل مصر سوق جاذب للاستثمار.

واضاف: كما يجب ايضا على الحكومة ايجاد الافكار الجديدة للمشكلات التي يعاني منها المستثمرين في العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، وعلي مستوي المنافسة الدولية ايضا بالإضافة إلى الحد من البيروقراطية التي تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية.