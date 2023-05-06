ولي عهد بريطانيا يؤدي يمين الولاء لوالده الملك تشارلز الثالث

أدى ولي العهد البريطاني الأمير ويليام يمين الولاء لوالده الملك تشارلز الثالث، وذلك خلال مراسم تتويج تشارلز ملكا لبريطانيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت.

وقال ولي العهد البريطاني وقد جثا على ركبته أمام والده البالغ من العمر 74 عاما: "أنا ويليام أمير ويلز، اتعهد بالولاء لكم، أعدكم بأن ألتزم الصدق والوفاء لكم مدى الحياة بعون الرب".

يشار إلي أن هذا الطقس جزء مهم من مراسم تتويج الملك.

وسبق هذا، قيام جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري بوضع تاج القديس إدوارد على رأس تشارلز الثالث خلال مراسم التتويج بكنيسة ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن.

وفي أعقاب ذلك تمت لأول مرة دعوة كل الطائفة في كنيسة ويستمنستر وكل مشاهدي البث المباشر لمراسم التتويج إلى أداء يمين الولاء للملك، وأثار هذا الشيء الجديد الكثير من السخرية قبل بدء المراسم حيث أعرب العديد من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من هذا الأمر وأعلنوا اعتزامهم تجاهل هذه الدعوة.