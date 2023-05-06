رئيس مياه الشرب يتابع مشروعات "حياة كريمة" في دمياط

تابع اللواء مهندس أحمد شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط كافة التطورات التنفيذية لأعمال شبكات مياه الشرب وتوسعات محطات المياه وشبكات وروافع الصرف الصحى بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة "المرحلة الأولى" .

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام الشركة بحضور مقاولى مشروع حياة كريمة " شركة الانتاج الحربى للمشروعات ومصنع صقرللصناعات المتطورة " المسند إليهم الأعمال لبحث الموقف التنفيذى للمشروع ونسب الإنجاز ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة العمل وكذلك مراعاة إشتراطات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال وتاريخ النهو المتوقع للمشروع بعد مناقشة معوقات التنفيذ فى الفترة الأخيرة .

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة دمياط ، بضرورة الالتزام بنهو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في التوقيتات المحددة وبالمستوي الفني المحدد، وتذليل أي عقبات بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات القائمة علي التنفيذ والإشراف لتحقيق الاهداف المرجوه من المبادرة الرئاسية حياة كريمة و التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً وتقديم كافة الخدمات التي يحتاج لها المواطن .

قام الدكتور محمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة كفر سعد بعقد أجتماع تشاور بمجلس مدينة كفر سعد للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وتحديد أولويات المشروعات التي تحتاجها المدينة والقري التابعة للمركز لمناقشة مشروعات الخطةالاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 وذلك وفقًا للخطة حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين .

جاء ذلك بحضور محمد البساطي نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة بعض مديري الادارات بالوحدة المعينين بالخطة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال والقيادات التنفيذية المشاركة المجتمعية وعدد من ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد