مركز المناخ التكنولوجي يقدم 2360 خدمة إلكترونية لأهالي بورسعيد خلال شهر

قدم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ في محافظة بورسعيد 2360 خدمة إلكترونية للمواطنين خلال شهر أبريل ضمن 62 خدمة إلكترونية يقدمها المركز.

أشار الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، إلى أن المركز استقبل أكثر من 3000 مواطن خلال شهر أبريل، مؤكداً إنهاء الطلبات المقدمة بنسبة 97% بإجمالي 2360 طلبا وجار الانتهاء من 61 متبقية يتوقف تنفيذها على استكمال أوراق من طالب الخدمة.

وكانت محافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد طورت المركز التكنولوجي بحي المناخ ضمن 8 مراكز أخرى لخدمة المواطنين أتاحت 62 خدمة إلكترونية من خلال الأحياء، ليتم فصل مقدم الخدمة عن متلقيها ، مما يعمل على قلة التعامل مع الموظفين، ضمن خطة الدولة لمكافحة الفساد، والتحول الرقمي.