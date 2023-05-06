إيران تعدم ناشطًا سياسيًا مزدوج الجنسية من الأحواز

أعدمت إيران الناشط السياسي الإيراني السويدي والزعيم السابق لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز (ASMLA) حبيب شعب.

وقالت السلطة القضائية في بيان نشره موقع "ميزان نيوز" الإخباري الرسمي ، إن حكم الإعدام بتهمة "الفساد في الأرض" الصادر في الشعب عام 2022 نفذ صباح السبت.

وكان القضاء قد أعلن تأكيد حكم الإعدام في 12 مارس، ومثل شعب البالغ من العمر 49 عاما أمام محكمة ثورية في طهران في ديسمبر، ولم يُسمح له باختيار محامي الدفاع الخاص به ومثله في محاكمته محام عينته المحكمة، كما أُجبر تحت الإكراه على الإدلاء باعترافات تدينه.

وتقول السلطات الإيرانية إن شعب مذنب لقيادته حركة النضال ، وهي حركة تدعو إلى فصل محافظة خوزستان الجنوبية الغربية وتخطيطها "للعديد من التفجيرات والعمليات الإرهابية" في الإقليم الغني بالنفط الذي يتحدث عدد كبير من سكانه باللغة العربية.

وتصنف طهران الجماعة على أنها منظمة "إرهابية" مسؤولة عن أعمال إرهابية بما في ذلك هجوم على عرض عسكري في الأهواز في 22 سبتمبر 2018 ، أسفر عن مقتل 25 عسكريًا ومدنيًا.

في 14 مارس 2022 ، بعد يوم واحد من تأكيد حكم الإعدام بحق شعب ، استدعت السويد سفير إيران لدى وزارة الخارجية "لتلقي احتجاج السويد على عقوبة الإعدام الصادرة ضد المواطن السويدي المحتجز حبيب شعب.

وطالبت الحكومة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام وذكّرت بالموقف المشترك للاتحاد الأوروبي ، الذي يدين كل استخدام لعقوبة الإعدام ، أينما طُبقت.

كما كررت الوزارة مطالبتها بالوصول القنصلي إلى السيد شعب ، والذي نقله وزير الخارجية توبياس بيلستروم إلى وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق ، قالت وزارة الخارجية السويدية في بيان في ذلك الوقت.

وتوترت علاقات إيران مع السويد منذ يوليو 2022 عندما حكمت محكمة سويدية على سجان إيراني سابق ، حميد نوري ، بالسجن مدى الحياة لإعدام سجناء سياسيين في عام 1988.

وأدان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني بشدة في بيان حكم المحكمة السويدية "ذي الدوافع السياسية وغير المقبولة" ضد نوري ، قائلاً إن حكومة ستوكهولم ستكون مسؤولة عن الضرر الذي قد يسببه الحكم في العلاقات الثنائية.