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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

محمود حميدة
محمود حميدة
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كشف الفنان محمود حميده عن عدم العمل مع محمد رمضان مره أخرى بعد فيلم "هارلى"، وأنها التجربة الأخيرة ولن تتكرر مره أخرى .

وتابع حميده فى تصريحات أثناء حضوره المهرجان الكاثوليكى للسينما " مش هشتغل مع محمد رمضان عشان تم الإخلال ببنود العقد فى وضع إسمى على الإفيش بطريقة لا تليق، وكمان محدش دعانى للعرض الخاص للفيلم" .

وأضاف أن المخرج محمد سامى والفنانة مى عمر قاموا بالتواصل معى والإعتذار لى، رغم أنهم غير مسئولين ولا ذنب لهم، عكس محمد رمضان الذى لم يتواصل معى .

يشار إلى أن إيمان محمود حميده نجلة الفنان محمود حميده ومديرة أعماله كانت قد هاجمت الشركة المنتجة لفيلم "هارلى" على الإخلال ببنود العقد فى وضع إسم والدها عكس العقد المتفق عليه، وأنه لم يخطرهم أحد بميعاد العرض الخاص للفيلم .

يذكر أن الفنان محمود حميده شارك محمد رمضان بطولة فيلم "هارلى" المعروض فى موسم عيد الفطر السينمائى، بطولة محمد رمضان، مى عمر، محمود حميده، أحمد داش والإخراج محمد سمير .

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