المركز السوري للزلازل يرصد 10 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

السبت 06/مايو/2023 - 11:02 ص

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، تسجيل 10 هزات أرضية، ما بين ضعيفة ومتوسطة القوة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت - أن محطات الرصد سجلت هزتين بقوة 4.2 و2.8 درجة على مقياس ريختر، وذلك في البحر المتوسط شمال اللاذقية بـ 56 كم و38 كم.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل هزتين بقوة 3.8 و2.7 درجة في لواء إسكندرون غرب وشمال غرب إدلب بـ 65 و56 كم، وتسجيل 5 هزات في تركيا أعلاها بقوة 4.6 درجة، وهزة في قبرص بقوة 2.9 درجة، مشيرا إلى أن الهزات حصلت على أعماق مختلفة، وصلت إلى 37.2 كم.