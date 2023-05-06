الرئيس الأمريكي يحذر من تراجع فرص العمل في بلاده حالة بقاء سقف الديون

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، من تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة إذا لم يرفع النواب الجمهوريون سقف الديون قريبًا.

حيث قال بايدن، في تصريحات له نقلتها شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، إن تقرير الوظائف الإيجابي الصادر يوم الجمعة، والذي أظهر مستوى بطالة منخفض قد يتحول لاحقًا إذا لم يقم الجمهوريون بما أشار إليه.

وكان تقرير الوظائف الأمريكي الصادر في وقت سابق أمس الجمعة، قد أوضح زيادة قدرها 253 ألف وظيفة خلال شهر متخطيًا التوقعات التي ذهبت إلى إمكانية توفير 180 ألف وظيفة فقط.