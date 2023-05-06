باتشيكو: فهمت الآن لماذا رفض مرتضى منصور خوض السوبر المصري

أبدى البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، حزنه لخسارة فريقه أمام الأهلي بنتيجة 0-1 في كأس السوبر المصري على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.



وقال باتشيكو، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: «فهمت الآن لماذا رفض مرتضى منصور رئيس الزمالك المشاركة في مباراة السوبر.. كان لديه حق».

وأشار مدرب بيراميدز إلى أن الأهلي فريق كبير ولعب مباراة جيدة، كما أن بيراميدز قدم أداءً مميزًا.

وتابع: «في النهاية خسرنا المباراة بركلة جزاء ولا أريد الحديث عن أمور غير فنية، لكن هناك أشياء لن أتحدث عنها، حتى لا أدخل في مشاكل مع اتحاد الكرة».

وشارك باتشيكو إلى أن بيراميدز بعد انسحاب الزمالك من كأس السوبر، اعتراضًا على تعليق عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي، من جانب لجنة التظلمات باتحاد الكرة.