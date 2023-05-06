هاني سعيد ينتقد طاقم حكام مباراة السوبر

انتقد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، طاقم حكام مباراة السوبر بقيادة محمود البنا الذي أدار مباراة الأهلي، التي جمعت الفريقين، مساء، الجمعة، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وخسر فريق بيراميدز لقب كأس السوبر المصري بهدف أمام الأهلى.

وقال سعيد في تصريحات صحفية عقب المباراة: أشكر لاعبي فريقي على أدائهم الرجولي في لقاء اليوم، جميع اللاعبين ظهروا بشكل مميز للغاية وقدموا أداء أكثر من ممتاز".

وأوضح: واجهنا مشكلة في إنهاء الفرص التي أتيحت لنا للتسجيل، وإذا ترجمنا الفرص التي أتيحت لنا إلى أهداف لكانت النتيجة مختلفة تماما".

وأضاف: في مباراة اليوم التحكيم أثر بشكل كبير على نتيجة لقاء اليوم، حيث شهدت المباراة الكثير من الأخطاء التي غيرت سير المباراة".

وأتم: لم يقم الحكم بحماية لاعبينا وترك لاعبي المنافس بدون إنذارات على الرغم من اعتدائهم المتعمد على لاعبي الفريق، ويبقى السؤال الأهم هل كانت تقنية الفار موجودة في المباراة أم لا".