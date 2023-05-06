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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في نيجيريا مع اقتراب موسم الجفاف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حذرت الأمم المتحدة من انتشار الجوع وسوء تغذية الأطفال في ولايات بورنو، وأدامو، ويوبي المتضررة من الصراع في نيجيريا، مع اقتراب موسم الجفاف الشهر المقبل.
وقال المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس ليركه، إنه من المتوقع أن يواجه 4.3 مليون شخص في هذه الولايات الجوع الحاد بين شهري يونيو وأغسطس بسبب الجفاف، مؤكدًا على أن برنامج الغذاء العالمي يعمل على توسيع نطاق تقديم المساعدات الغذائية الطارئة إلى 2.1 مليون شخص، بينما يقدم اليونيسيف العلاج للأطفال الذين يعانون من الهزال الشديد.
وأضاف أن الوكالات الإنسانية تحتاج إلى 1.3 مليار دولار أمريكي لهذا العام، ولم تتلق منها حتى الأن سوى 11%، داعيًا إلى زيادة المساعدات العاجلة، بما في ذلك الغذاء والعلاج التغذوي.

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