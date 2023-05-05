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الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حمدي فتحي: سنحتفل اليوم بالسوبر ونبدأ الاستعداد للترجي غدا

حمدي فتحي لاعب الأهلي
حمدي فتحي لاعب الأهلي
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أبدي حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ضربة جزاء، ‏في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

وقال حمدي  فتحي في تصريحات تلفزيونية: أهنئ كل جماهير النادي الأهلي ومجلس الإدارة واللاعبين على التتويج بلقب السوبر، كنا في كامل تركيزنا من أجل إسعاد الجماهير والتتويج باللقب».

وأضاف حمدي : سنحتفل اليوم وغدًا بلقب كأس السوبر المصري، قبل الاستعداد لمباراة الترجي التونسي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا».

واختتم حمدي فتحي تصريحاته بتوجيه تحية خاصة لجماهير الأهلي، والتي كانت حريصة على مساندة ودعم الفريق منذ وصول الفريق للعاصمة الإماراتية أبو ظبي

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