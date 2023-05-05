مات وحيدا.. الأمن يتوصل لهوية شاب عثر على جثته داخل شقة بحلوان



نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، في الوصول لهوية شاب عثر علي جثته داخل إحدي الشقق السكنية بمدينة حلوان، بعدما توفي نتيجة أزمة قلبية، خلال تواجده بمفرده داخل الشقة.

من خلال تكثيف التحريات أمكن الوصول لثلاثة من أشقائه متواجدين في دولة السعودية، وتم التواصل معهم والذين حضروا منذ قليل لاستلام جثمان شقيقهم لدفنه.



ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي، مفاده انبعاث رائحة كريهة من إحدي الشقق السكنية، بمنطقة أطلس.

بالانتقال والفحص عثر على جثة شاب يدعى "أحمد"، في منتصف العقد الثالث من العمر، داخل إحدي الغرف، ولا يوجد سواه بالشقة.

بعمل التحريات تبين أن الضحية يقيم في شقة مع عمال، وسافروا جميعهم لزيارة أسرهم، وكان متواجد بمفرده، وتوفي نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.