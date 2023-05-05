الأحد.. حقوق المنصورة تكرم المتميزين من أبنائها

تنظم كلية الحقوق بجامعة المنصورة احتفالية كبرى بعد غد الأحد الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الدكتور عبد الرازق السنهوري لتكريم المتميزين من أبنائها.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة ، وريادة الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، وإشراف الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية ، وتنظيم الدكتور ابراهيم عبدالله عبد الرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وبحضور نخبة متميزة من قيادات الجامعة وعدد من الوزراء السابقين ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بالكلية والجامعة.

يتم خلال الاحتفالية تكريم الحاصلين على جوائز الدولة بفئاتها المختلفة، ومن لهم اسهامات علمية متميزة في الحقل القانونى كما سيتم تكريم أفضل الأساتذة الذين قاموا بنشر بحوث علمية قانونية متميزة في مجلات علمية مرموقة إضافة إلى تكريم الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من الكلية سواء من الطلاب المصريين والوافدين .

كما سيتم لأول مرة تكريم أفضل الباحثين الذين قاموا بنشر بحوث علمية متميزة وفقًا للضوابط العلمية الخاصة بالنشر وأخلاقيات البحث العلمي.

يذكر أن التكريم سيشمل الأساتذة المتميزين والباحثين من داخل مصر وخارجها.حيث يشغل العديد ممن حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من كلية الحقوق جامعة المنصورة مناصب قيادية ووزارية رفيعة في دولهم وهو مايعكس الاهتمام الكبير الذي توليه ادارة الكلية وقطاع الدراسات العليا بها بتقدير كل من يساهم في رفعتها والارتقاء بها سواء من الباحثين من مصر أو من مختلف الدول العربية الشقيقة إضافة إلى أن الكلية حريصة على عقد مثل هذه الفعاليات التي تساهم فى تنمية الشعور بالانتماء والوفاء للكلية والجامعة ومصر ، والاستفادة من تواجد الجاليات العربية لتسويق مختلف البرامج والخدمات التعليمية التي يمكن ان تقدمها الكلية .

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