قافلة طبية مجانية في منطقة محرم بك

شهدت منطقة محرم بك وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، إنطلاق قافلة طبية مجانية شاملة بإشراف نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين، تنظمها أمانة الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، برئاسة النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب أمين الشئون البرلمانية للحزب بالمحافظة وعضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس بالاشتراك مع أمانة الشئون الصحية بالمحافظة وأمانة قسم محرم بك.

جاء ذلك بحضور النائب محمد جبريل و أمانة الصحة والسكان، برئاسة دكتور محمد جلال الغاوي، وتنظيم أمانة قسم محرم بك بقيادة الأستاذ هشام درويش أمين الدائرة و هيئة مكتب النائب.

وقال النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب إن القافلة ضمت عدداً من الأطباء المتميزين في عدد من التخصصات الطبية، وشهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت قيادة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وزعيم الأغلبية والنائب رزق راغب ضيف الله أمين المحافظة.

وأكد أن القافلة تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن في المشاركة المجتمعية من خلال الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشاد النائب بالحضور الكثيف للمواطنين، مشيرا إلى توفير العلاج لكل الحالات في مختلف التخصصات بالمجان.