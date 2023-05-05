استعدادا لبطولة أفريقيا لليد.. الزمالك يدعم صفوفه بلاعب البنك الأهلي

تعاقد نادي الزمالك مع أبوالفتوح أحمد "حماصة" لاعب فريق البنك الأهلي لكرة اليد على سبيل الإعارة من أجل تدعيم صفوف الفريق الاول لكرة اليد بالقلعة البيضاء خلال بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية والمقرر اقامتهما خلال الفترة من 6 إلى ١٩ مايو الحالي في مصر.

وقع اللاعب العقود في حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة اليد لخوض منافسات بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية المقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 19 مايو الحالي.

وجاء تدعيم إدارة الزمالك لفريق اليد قبل السوبر من أجل حصد الألقاب الأفريقية بالفترة المقبلة لإسعاد الجماهير البيضاء الغاضبة من تعثرات فرق الألعاب الجماعية بالزمالك بالفترة الأخيرة، خاصة في السلة واليد .