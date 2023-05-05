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الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مى فاروق: أشكر الجمهور والقائمين على حفل روائع الموجى

مى فاروق
مى فاروق
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نشرت الفنانة مى فاروق على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صورة لتصدرها محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية "روائع الموجى" .

وعلقت على الصور " جزيل الشكر والإمتنان لجمهورى الغالى فى كل مكان وكل ردود الأفعال الواسعة بعد حفل إحياء "روائع الموجى" بالمملكة العربية السعودية.

وتابعت فاروق "وأشكر جميع القائمين على الحفل الجليل والمشرف بالمملكة، على أن ألقاكم فى القريب العاجل" .

يذكر أن هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية قد نظمت حفلاً غنائياً كبيراً لإحياء روائع الموسيقار محمد الموجى، وقد حضر الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الغناء بالوطن العربى أبرزهم شيرين عبدالوهاب، أنغام، مى فاروق، ماجد المهندس، صابر الرباعى، عاصى الحلانى وغيرهم .

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IMG_20230505_182130
IMG_20230505_182105
IMG_20230505_182105
مي فاروق فاروق محمد الموجي الموجي انغام شيرين عبدالوهاب عبدالوهاب