الصحة العالمية: "كوفيد 19" لم يعد حالة طارئة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن منظمة الصحة العالمية أكدت اليوم الجمعة، أن "كوفيد-19"، لم يعد يُشكل حالة صحية عالمية طارئة، في خطوة كبيرة نحو نهاية الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 6.9 مليون شخص، وأضرت بالاقتصاد العالمي والمجتمعات، وذلك بعد أن اجتمع أعضاء لجنة من خبراء الصحة العالميين، أمس الخميس، لتقرير ما إذا كان "كوفيد-19" لا يزال يُشكل حالة طوارئ صحية بموجب قواعد منظمة الصحة العالمية.

وأعطت المنظمة "كوفيد" أعلى مستوى من التأهب للطوارئ الصحية لأول مرة في 30 يناير 2020، وواصلت لجنة الخبراء تطبيق هذه الحالة منذ ذلك الحين في الاجتماعات التي تُعقد كل ثلاثة أشهر، غير أن عددًا من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، بدأت في الآونة الأخيرة رفع حالات الطوارئ المحلية، وعبر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن أمله في إنهاء حالة الطوارئ الدولية هذا العام.

وحل مرض "كوفيد-19" في المرتبة الرابعة بقائمة الأسباب الرئيسية للوفيات في الولايات المتحدة عام 2022، وفقًا للبيانات المؤقتة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، واحتل المرض المرتبة الثالثة كسبب رئيسي للوفيات في أمريكا خلال العامين الأولين من الجائحة، لكن عدد الوفيات الناجمة عنه في عام 2022 كان نصف عدد الوفيات في العام الذي سبقه، ورغم التراجع، فقد ارتبطت واحدة من كل 13 وفاة في الولايات المتحدة عام 2022 بـ"كوفيد-19".