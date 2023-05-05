مركز جسور الثقافي ينظم ورشة لمناقشة القهر بشكل مسرحي

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة بعنوان "مسرح المنتدى" لمناقشة القهر على طريقة "مسرح المقهورين" للمخرج البرازيلي "أوجستو بوال" يقدمها المدرب غسان غبريال على مدار ستة أيام بدءاً من الثامن وحتى الثاني عشر من شهر مايو القادم، وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تتضمن الورشة عرض لمشكلات القهر بشكل مسرحى إضافة إلى تمرينات مسرحية، على أن تنتهى الورشة بعرض قصير.

الجدير بالذكر أن المدرب غسان غبريال هو كاتب وممثل ومخرج، حضر ورشة مسرح المقهورين مع "چيو بريتو" تلميذ "أوجستو بوال" بالإضافة إلى ورش أخرى، كما مَثَّل في العديد من المسرحيات وأخرج العديد منها للكبار والصغار. كما يرافق المدرب ولاء عبد النبي المشيرة النفسية وخريجة دبلومة الارشاد النفسي من مؤسسة الحياة ومنسقة مجموعات مساندة.

تتمثل رؤية المركز في بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.