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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توريد 242 ألف طن قمح للشون والصوامع في الشرقية

توريد القمح
توريد القمح
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى  حيث   ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية .

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٤٦٥٥طن و١٠٦ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٢٤٢٠٠٦طن و ٨١٢ كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية .

أشارت وكيلة وزارة التموين إلي ضرورة  سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى ٤٨ ساعة لافته إلي إن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

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