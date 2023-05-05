فتحت جبال الملح بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، أبوابها مرة أخرى، اليوم الجمعة، أمام زوارها، وذلك بعد غلق الشركة أبواب الملاحات أمام زائريها لقرابة الشهرين بدعوى التطوير.

بالصور.. جبال الملح تستقبل زوارها من جديد في بورسعيد

ويقضي المواطنون أوقاتهم على جبال الملح ما بين التزحلق عليها، والتقاط صورًا تظهر على أنها وسط الثلوج الكثيفة على جبال من الجليد، كذلك إلقاء حبيبات الملح على بعضهم البعض، في ظل أجواء من المرح والفرحة.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، أن المدينة تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع، وأنه يجرى الاهتمام بالزائرين وتقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية، لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافسًا لجبال الجليد.

وأشار إلى فوائد الجلوس على الملح، والذي يقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان ويشبه جلسات العلاج الطبيعي، موضحا أن هناك بعض الشباب يقومون بممارسة رياضة التزلج على جبال الملح، مثلما يحدث في أوروبا.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أعلن عن إعادة فتح جبال الملح بمدينة بورفؤاد أمام مواطني بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى بداية من الجمعة المقبلة، في إطار خطة المحافظة لعودة الرواج السياحي لمدينة بورفؤاد، وتنشيط رحلات اليوم الواحد.

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