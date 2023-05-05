واشنطن تؤكد عزمها منع طهران من امتلاك سلاح نووي

الجمعة 05/مايو/2023 - 01:37 م

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، عزم بلاده اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والتدابير اللازمة للحيلولة دون امتلاك إيران سلاحا نوويا.

وقال سوليفان ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم (الجمعة) إن "الولايات المتحدة لا تزال تريد التوصل إلى حل دبلوماسي بخصوص برنامج إيران النووي، ولكنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية للحيلولة دون امتلاك إيران سلاحا نوويا".

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا، من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة تندرج ضمن مسألة الضمانات التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

وانسحبت الولايات المتحدة في مايو 2018 بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وعززتها، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي المنصوص عليها في الاتفاق.