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الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط مسجل خطر بحوزته 12 كيلوجرام حشيش في العجوزة

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما حال استقلاله سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العجوزة.
 وكانت البداية بورود معلومات سرية إلى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم إستهداف المذكور بمأمورية أمنية برئاسة الرائد أحمد فاروق معاون مباحث قسم شرطة العجوزة أسفرت عن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى بدائرة بدائرة القسم وبحوزته "عدد 20 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، كما أرشد عن "كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات" داخل شقة سكنية مملوكة له كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.
وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى "960 ألف جنيه تقريباً". 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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