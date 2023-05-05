الصحة والإسكان ومياه الشرب أبرز مشكلات أهالي دهب في منتدى الحوار الوطني

انطلقت في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب فى نسخته الثانية، تحت شعار “فيما يفكر الشباب.. حوار من الشباب للشباب” بمركز شباب دهب، والمستمر لمدة يومين، تنفذه وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية التعليم المدني) والبرلمان بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وتصدرت مشكلات الصحة والإسكان ومياه الشرب وعدم توافر مواصلات داخلية، قائمة المطالب لأهالي مدينة دهب.

وأدار المنتدى المدرب أحمد قنديل، وهبة الضبع (ميسر المنتدى)، بحضور عبد الواحد رشدي (المتابع الإداري)، بمشاركة 29 من أهالي مدينة دهب.

ويتناول منتدى الحوار الوطني للشباب ثلاثة محاور رئيسية: السياسى، والاجتماعي، والاقتصادى، ومن خلالها يجرى مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

وبدأت الفعاليات بالتعريف بالدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز، يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة، ورفع نتائج الحوار اليه شخصيا لتعزيز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري، وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

كما شمل المنتدى التعريف بالنسخة الثانية لمنتدى الحوار الوطني للشباب، والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء الشباب بمراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فعاليات المنتدى.

ويقام المنتدى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات من محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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