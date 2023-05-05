ماذا تعرف عن المتحورالجديد «أركتوروس» ؟؟.. «الصحة» تجيب

ظهر فى الفترة الاخير متحور جديد لـ«كورونا» يعرف باسم «أركتوروس»، حيث أثار انتشاره ثمّة مخاوف من عودة التحذيرات المرتبطة بانتشار المرض، أو العودة لارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

كشفت وزارة الصحة والسكان عن وجود متحور جديد لكورونا يعرف بأسم «أركتوروس»، وقد انتشر فى عدد من الدول الاوروبية وله أعراض ومضاعفات صحية.. «البوابة نيوز» تستعرض تحليل معلوماتى حول المتحور الجديد فى السطور التالية:

1- إن المتحور أركتوروس 1.16.XBB هو سلالة من خليط السلالات الفرعية للمتحور أو ميكرون

2- تم الإبلاغ عن متحور أركتوروس لأول مرة في 9 يناير 2023

3- تم تصنيف متحور اركتوروس من قبل منظمة الصحة العالمية كمتحور مثير للاهتمام

4- المتحور الجديد يتميز بسرعته فى الانتشار.

5- تم الإبلاغ عن 3648 عينة لمتحور اركتوروس من 37 دولة ومعظم العينات المبلغة من الهند (63،4، 2314 عينة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (10،9 396 عينة، سنغافورة 6،9 250 عينة)، أستراليا (39) 143 عينة)، كندا 2،6 94 عينة، بروناي 2،4 89 عينة)، المملكة المتحدة 2،1، 75 عينة)، اليابان (2،0، 73 عينة.

6- لم يتم اكتشاف حالات مصابة فى مصر به حتى الان.

7- حتى الآن يعتبر تقييم المخاطر العالمي لمتحور أركتوروس في الوقت الحالي منخفضًا مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة حاليا،.

8- على الرغم من سرعة انتشار المتحور الجديد لم يتم الإبلاغ عن أي أعراض في شدة المراضة.