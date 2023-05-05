كهربا يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز بالسوبر المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة باستاد "محمد بن زايد" في العاصمة أبوظبي على لقب كأس السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يكون التشكيل المتوقع للنادي الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج مروان عطية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

ويشارك الأهلي في السوبر بصفته الفائز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فيما يشارك بيراميدز باعتباره وصيف الدوري وكأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة.

يدخل الفريقين مباراة الليلة بظروف مختلفة وإن كانت الدوافع واحدة ، فالأهلي مُنتعش بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الرجاء المغربي حيث فاز في القاهرة بثنائية نظيفة وتعادل في المغرب سلبياً ليضرب المارد الأحمر موعداً مع الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة ، أما بيراميدز فيُعاني أفريقياً بعدما ودّع بطولة الكونفيدرالية على يد مارومو جالانتس الجنوب أفريقي حيث خسر 0-1، في إياب ربع النهائي بعد التعادل في القاهرة في جولة الذهاب بنتيجة 1-1.

وتدرب الأهلي في الإمارات ثلاث مرات استعداداً لمواجهة الليلة، فيما تدرب بيراميدز مرتين فقط ورغم حالة الإجهاد التى يُعاني منها كلا الفريقين إلا أن كلاهما أعلن جاهزيته للمباراة المرتقبة.

وحرص مارسيل كولر على مشاهدة أكثر من مباراة للفريق السماوي من أجل إستكشافه جيداً والتعرف على مواطن القوة والضعف فيه خاصة وأن بيراميدز يضم أكثر من لاعب مُميز طالب كولر بإيقافه في مقدمتهم ، رمضان صبحي ومصطفى فتحي ووليد الكرتي.

وقام باتشيكو هو الأخر بمتابعة مباريات الأهلي الأخيرة محلياً وأفريقياً من أجل إيجاد خطة لإيقاف مفاتيح لعب الأحمر وفي مقدمتهم بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا.

ويضم الفريقان كوكبة كبيرة من النجوم، حيث يضم الأهلي لاعبين كبار أبرزهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعلى معلول ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسين الشحات وبيرسي تاو، كما يمتلك بيراميدز كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزين على رأسهم رمضان صبحى وأحمد الشناوى وأحمد فتحى ومحمد حمدى وعلى جبر ووليد الكرتى وإبراهيم عادل.