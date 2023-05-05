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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: علاقاتنا مع واشنطن على حافة الانزلاق إلى هاوية المواجهة المسلحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن العلاقات الروسية الأمريكية على شفا الانزلاق إلى هاوية المواجهة المسلحة، وأن موسكو تحافظ على هذه العلاقات لمنع سقوطها في الهاوية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال ريابكوف يوم الخميس عبر "القناة الأولى": "نعمل من أجل الإبقاء على العلاقات مع الولايات المتحدة تجنبا لسقوطها في هاوية النزاع المسلح المفتوح، حيث بتنا نقف على شفا الهاوية".

وأضاف: "نحن بالمعنى الحرفي مستعدون لاستخدام كل الوسائل المتاحة لنا من أجل ضمان عدم السماح لأي جهة بالتعدي على أمن البلاد وسلامة رئيسها والقيادة السياسية الروسية".

واختتم قائلا: "القنوات موجودة وتجرى من خلالها الاتصالات، بما في ذلك حسب الضرورة على الصعيد السياسي".

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