التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وبرايتون

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، التي تقام حاليًا على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي، في لقاء مؤجل من الجولة 28 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما حاول لاعبو الفريقين في هز الشباك، في المواجهة القوية التي تجمع فريق الشياطين الحمر، الذي يأمل في الحفاظ على مركزه بالمربع الذهبي وسط الكبار، لكي يحجز مقعدًا مؤهلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك أمام فريق طيور النورس، الذي يقدم مستويات جيدة خلال الموسم الجاري 2022-2023 بالبريميرليج.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، فيما يأتي برايتون ثامنًا وفي رصيده 52 نقطة.