الدوري الإنجليزي.. مارسيال يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام برايتون

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برايتون أند هوف ألبيون، في المباراة التي تجمع بينهما في لقاء مؤجل من الجولة 28 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، ضيفًا على برايتون بملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي، حيث تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود أنتوني مارسيال، هجوم اليونايتد أمام فريق طيور النورس، الذي يقدم مستويات جيدة خلال الموسم الجاري 2022-2023 بالبريميرليج.

كما يتواجد ثلاثي هجومي خلف مارسيال، هم، البرازيلي أنتوني، برونو فيرنانديز، وماركوس راشفورد.

ويأمل فريق الشياطين الحمر، في الحفاظ على مركزه بالمربع الذهبي وسط الكبار، لكي يحجز مقعدًا مؤهلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - ليندلوف - لو شاو - ديوجو دالوت

خط الوسط: كاسيميرو - فريد - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: أنتوني - مارسيال - راشفورد.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، فيما يأتي برايتون ثامنًا وفي رصيده 52 نقطة.