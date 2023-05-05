السوبر المصري| كهربا سلاح الأحمر.. ورمضان صبحي الورقة الرابحة في بيراميدز

يمتلك كل من الأهلى وبيراميدز عددًا من النجوم فى جميع المراكز يستطيعون صناعة الفارق في مباراة السوبر المصري، اليوم الجمعة، على ملعب محمد بن زايد حيث يتطلع كل لاعب للظهور بأفضل مستوى من أجل المساهمة فى تتويج فريقه باللقب.

ولكن كل فريق لديه بعض الأوراق الرابحة التي يعول عليها كل مدرب لحسم الفوز سواء المهارات الكبيرة التى يملكونها أو القدرة الكبيرة على تسجيل الأهداف أو التمريرات الحاسمة.

ويبقى محمود عبد المنعم كهربا هو النجم الأول وفتى الشاشة فى الأهلى خلال الفترة الأخيرة رغم الظروف التى يمر بها ورغم أنه كان قريبا من الغياب عن مباراة السوبر بسبب عقوبة الإيقاف لمدة 12 مباراة ولكن القدر كان به رحيما بعدما أصدرت لجنة الاستئناف قرارا مؤخرا بوقف العقوبة لحين الفصل فى طعن النادى الأهلى الأمر الذى تسبب فى اعتذار نادى الزمالك عن المشاركة فى البطولة.

ويعتبر كهربا أحد أقوى الأسلحة التى يعتمد عليها مارسيل كولر حيث لعب 15 مباراة خلال الموسم الحالى منذ عودته من الإيقاف لمدة 6 شهور بسبب أزمة هروبه من الزمالك، وتمكن كهربا من تسجيل 8 أهداف وصنع هدفا وحيدا خلال مشاركاته مع الأهلى بالموسم الحالى فى جميع المسابقات.

فى المقابل تعول إدارة بيراميدز آمالا عريضة على النجم رمضان صبحي فى مباراة السوبر من أجل الفوز والتتويج باللقب الأول فى تاريخ النادى، لما يمتلكه اللاعب من مهارات كبيرة ودوافع أكبر فى مواجهة ناديه السابق للرد على جماهير القلعة الحمراء التى تهاجمه باستمرار منذ الرحيل عن النادي والانضمام لصفوف بيراميدز.

وخلال الموسم الحالى خاض رمضان صبحى الملقب بـ«العفيجى» 26 مباراة مع بيراميدز فى جميع البطولات أحرز 9 أهداف وصنع 8 لزملائه فى الفريق السماوى وهو الورقة الرابحة للفريق ويسعى لرد الاعتبار أمام الأهلى الذى حرمه من التتويج بأول بطولة مع الفريق منذ أقل من شهر.