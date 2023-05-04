محافظ مطروح يسلم 40 كرسيا متحركا وطرفا صناعيا لذوي الاحتياجات والمصابين

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، 4 كراسي سى بي مجهزة لمصابى ضمور العضلات و3 كراسي كهرباء و8 كراسي أخرى لعدد من القادرون باختلاف بالإضافة إلى تسليم 25 طرفا صناعيا مهداة من جمعية رسالة الخيرية لعدد من مصابى وذوى الهمم بمطروح.

جاء ذلك بجمعية بمقر التأهيل الاجتماعى بمرسى مطروح، وبحضور المهندس ياسين صالح رئيس فرع جمعية رسالة بمطروح، وفاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وفتحى الجمل مستشار المحافظ لشؤون التضامن الاجتماعى، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، وعامر خميس مدير جمعية التأهيل الاجتماعي.

وجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود جمعية رسالة ومشاركتها المجتمعية والإنسانية الفاعلة لتوفير مزيد من الخدمات والمشاركة مع المحافظة في تقديم الأجهزة التعويضية كالأطراف الصناعية والكراسي المتحركة لتيسير حركة المصابين والتخفيف عنهم مع أعانتهم على ممارسة حياتهم وأنشطتها المختلفة، موجها الشكر لجميع أعضائها والمشاركين في القافلة من جمعية رسالة بفيصل.



كما تفقد محافظ مطروح أعمال تركيب الأطراف الصناعية لعدد من الحالات والاطمئنان على توفيرها للراحة وملائمتها حركتهم، مؤكدًا على التواصل المستمر لتقديم مزيد من الرعاية والخدمات مع إمكانية التنسيق مع مصنع الأطراف الصناعية بمطروح التابع لوزارة التعاون الدولي لتحقيق مزيد من الاستفادة وتيسير الحصول على الأطراف الصناعية للحالات.

وشدد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ، موجها للتنسيق بين مديرية الصحة وجمعية التأهيل بشأن توفير أخصائى تخاطب، وكذلك سمعيات بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بشان عدد من حالات ذوى الهمم القادرون بإختلاف داخل الجمعية، مشيدا بجهود مركز رعاية مرضي التخاطب بمديرية الشباب والرياضة وكذلك مركز التوحد في تقديم الرعاية للحالات المريضة مع تحقيق تقدم كبير في العديد من الحالات وتخفيف معاناة ومشقة السفر للمرضى وذويهم لتلقي العلاج خارح مطروح.



كما وافق محافظ مطروح على توجيه أتوبيس للقاهرة لنقل حالات الأطراف الصناعية فوق الركبة لعمل المقاسات اللازمة بالتنسيق مع جمعية رسالة ومديرية التضامن الاجتماعي.

محافظ مطروح يسلم 15 كرسيا متحركا و25 طرفا صناعيا لذوي الاحتياجات والمصابين

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