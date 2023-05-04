جامعة سوهاج تنظم دورة تدريبية لرفع درجة الوعي بالإعاقة

نظم مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع هيئة امديست الأمريكية، ورشة تدريبية عن "رفع درجة الوعي لدي منسوبي الجامعة بالإعاقة وكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة"، وذلك بقاعة المناقشات بكلية الآداب بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إنه في إطار إستكمال مشروع إنشاء مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات الخمسة عشر المصرية، وضمن سلسلة الدورات التدريبية لمنسوبي الجامعة، نظم المركز دورة تدريبية بهدف نشر ورفع مستوي الوعي والمعرفة لدي منسوبي الجامعة للتعامل مع ذوي الإعاقة، وذلك ايمانًا بأهمية الطلاب ذوي الاعاقة، لدمجهم واعطائهم الفرصة بأن يكون لهم دور ايجابي في المجتمع واستغلال طاقاتهم بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مثل هذه الورش التدريبية تحقق أهداف إنشاء المركز وأهمها رفع درجة الوعي لدي منسوبي الجامعة بالإعاقة وأنواعها، وتعظيم قدرات وإمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا على أن الجامعة تسعى لتوفير البيئة المناسبة الدامجة لجميع الطلاب في مختلف النواحي التعليمية والأنشطة الطلابية، مما يسهم في تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي لهم.

وأوضح الدكتور محمد توفيق عميد كلية الاداب، بأن اختيار التدريب بمقر كلية الآداب نظرًا لانها تضم أكبر عدد من الطلاب ذوي الإعاقة، مضيفًا أن التدريب استهدف رفع درجة الوعي لعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالكلية، إضافة إلي باقي المتدربين المستهدفين من منسوبي الجامعة، مضيفًا ان المدربين من مؤسسة حلم للاستشارات والتدريب في مجال الإعاقة وجميع المدربين هم أشخاص لديهم إعاقات سواء بصرية أو حركية، مما أعطى للتدريب عمقًا وثراء من واقع خبرات المدربين أنفسهم.

وأشار الدكتور طارق زكي مدير المركز إلى أنه شارك بالتدريب ٥٠ متدرب من مختلف الإدارات والوحدات والكليات، ذات التعامل المباشر مع الطلاب ذوي الإعاقة من شئون الطلاب المركزية والكليات ورعاية شباب الكليات والمكتبات، الي جانب إدارات الأمن المدن الجامعية، ووحدة التضامن الاجتماعي ومكتب رئيس الجامعة، وممثلين عن أقسام الكليات ذات العلاقة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، من كليات التربية الرياضية، الآداب، التجارة والحقوق ووحدة ضمان الجودة بكلية الآداب، مضيفًا ان التدريب تضمن التدريب العملي علي كيفية التعامل مع الاشخاص ذوي الإعاقة البصرية والحركية والذهنية والسمعية واضطرابات الكلام، وذلك بإستخدام الكراسي المتحركة وطريقة برايل، وأدوات التاذر والتناسق البصري الحركي لحالات الشلل الدماغي، حيث تم إجراء التدريب بالكراسي المتحركة في ممرات ومداخل وطرقات المبنى للتأكيد علي مدى مطابقة كود الإتاحة الهندسي للمباني والمنشآت داخل الجامعة، الي جانب شرح لقواعد وآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق لهم الشعور بالأمان النفسي.