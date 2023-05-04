هنأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، اللاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز المتقدمة والأولى في ختام أولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته الرابعة، موجها الشكر والتقدير لجميع الجهود المشاركة في تنظيم ونجاح فعاليات الأولمبياد الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، أن الأولمبياد تم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 27 أبريل إلى 2 مايو على أرض المحافظة، مما أظهر مطروح بالشكل الحضارى اللائق، مهنئا جميع اللاعبين والوفود المشاركة الفائزين بالمراكز المتقدمة خلال فعاليات الأولمبياد في 12 لعبة فردية وجماعية والذى حصلت فيه محافظة مطروح على 26 ميدالية متنوعة.

ومن جانبه أوضح دكتور وليد عبد العزيز رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن مطروح فازت خلال منافسات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بعدد 26 ميدالية في الألعاب المختلفة الفردية والجماعية منها 9 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و9 ميداليات أخرى برونزية.

من جانب آخر أكد محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف، أنه تم خلال الأولمبياد تنظيم عدد من الرحلات للاعبين والوفود المشاركة لعدد من المناطق والمعالم الأثرية والسياحية كمتحف روميل ومزار حمام كليوباترا شواطئ عجيبة والغرام وروميل وغير من المعالم بالمحافظة والتعرف عليها مع تقديم شرح لها وإهداء البروشورات والكتيبات التعريفية للمقومات والامكانيات والمعالم السياحيه لمطروح وسط فرحة المشتركين من الشباب في الجولة السياحية وزيادة المعرفة والثقافة عن المحافظة.

26 ميدالية متنوعة حصيلة لاعبي مطروح في ختام أولمبياد المحافظات الحدودية.. صور

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