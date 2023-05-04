بالصور.. حصاد محصول القمح بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، حصاد محصول القمح بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، يرافقه الدكتور حسني عطية، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، ومحمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أنه قد زادت المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضى، حيث كانت 9 آلاف و596 فدان وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة، مؤكدًا على أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد، وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح.

وأكد على أنه جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وهناك مندوبين من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لاستلام واستقبال الأقماح الموردة للمطاحن.

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