معارك عنيفة في الخرطوم وانفجارات في محيط القصر الجمهوري

اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة السودانية الخرطوم، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في ظل استمرار خرق الهدنة المقررة بين الأطراف السودانية، كما دوت انفجارات عنيفة في محيط القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الأطراف السودانية الالتزام بتمديد الهدنة المقررة لمدة 7 أيام تبدأ اليوم الخميس وحتى الخميس المقبل، إلا أن العاصمة السودانية لا تزال تشهد أعنف اشتباكات منذ بدء الصراع المسلح في السودان.

ودفع الجيش السودان بالطيران الحربي الذي ملأ سماء الخرطوم وشن غارات مكثفة على قواعد قوات الدعم السريع السودانية، علاوة على قذائف مدفعية على تموضعات الدعم السريع في أم درمان.

كما تصاعدت أعمدة الدخان في عدة مناطق سودانية بعد استهداف قواعد الدعم السريع في عدة مناط بالخرطوم وأم درمان وغرب دارفور.