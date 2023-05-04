بالصور.. رئيس طور سيناء يتابع المخابز فجرًا

تابع مبروك الغمريني، رئيس مركز ومدينة طور سيناء، فجر اليوم الخميس، رافقه أحمد الحضري نائب رئيس المدينة ، عددا من مخابز المدينة؛ لاطمئنان على جودة رغيف الخبز من ناحية الصلاحية والجودة والوزن والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة، إضافة لفحص ماكينات الصرف للخبز، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين؛ وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بضرورة متابعة المخابز والتأكد من توفير رغيف الخبز.

كما تابع رئيس المدينة ونائبه، اجراءات الأمن والسلامة والتأكد من النظافة الداخلية للمخابز و عدم وجود ٱسلاك كهربائية مكشوفة ووضع ٱسلاك على النوافذ.

وفي سياق آخر، ترأس مبروك الغمريني رئيس مركز ومدينة طور سيناء ، واحمد الحضري نائب رئيس المدينة ، أعمال لجنة حملة الإزالات للموجه ال 21 ، والتي جرت بقرية الجبيل حيث جرت الإزالة لعدد 18 حالة تعدى بواقع 4640 متر مربع .

وتضمنت حالات التعدي سور حول أرض من الطوب الأبيض، ومنزل من الطوب الاسمنتي، وغرفة وسور حول ارض فضاء، ومنزل من الطوب الأحمر بسور من الطوب الأبيض، وسور من الطوب الصخري الأبيض، ومنزل من الطوب الأحمر، وسور حول أرض فضاء من الطوب الاسمنتي، وغرفة من الطوب الاسمنتي، ومنزل من الطوب الاسمنتي وغرفة من الطوب الاسمنتي، ومنزل من الطوب الاسمنتي، وسور من الطوب الاسمنتي حول أرض فضاء ،ومنزل من الطوب الأبيض، ومنزل بسور من الطوب الاسمنتي، وسور من الطوب الأبيض.

وشدد رئيس المدينة على مشرف عام القرية ورئيس القرية متابعة الحالات التى جرت الإزالة لهم حتى لا تتكرر تلك التعديات مرة ٱخرى.

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