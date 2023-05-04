محافظ دمياط: صدور أمر إزالة وهدم لمستشفى فارسكور لإعادة تجديدها

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، عن بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع هدم وإعادة بناء مستشفى فارسكور المركزي بصدور أمر شغل أعمال هدم وإزالة المستشفى من الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور تمهيداً لبدء إعادة بناء المستشفى على أحدث معايير التأمين الصحي الشامل والمسندة مركزيا لهيئة الإنتاج الحربي بتكلفة ١.٣ مليار جنيه .

كان الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة قد أصدر تعليماته إلى إدارة التخطيط ومتابعة المشروعات برئاسة الدكتور محمد علي الجيوشي بالمتابعة للمشروع بصدور أمر شغل أعمال الهدم والإزالة .

وفي هذا الصدد يتوجه وكيل الوزارة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ومنال عوض محافظ دمياط للاهتمام والرعاية والدعم المستمر للخدمات الصحية بالمحافظة.

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه بناء على اجتماع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مع الدكتورة نعيمة القصير رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية، ووفد المنظمة ممثلى وزارتى الصحة والسكان والتعاون الدولى، تم استعراض مستجدات برنامج عيادات صديقة الشباب والمراهقين الذى يأتى بالشراكة بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم إطلاقه بالمركز الطبى العام بمدينة دمياط الجديدة و عدد من المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة، ويهدف إلى تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية والصحية والمشورة للمراهقين والشباب فى الفئة العمرية من ١٠ إلى ٢٤ عاما، وذلك من خلال تقديم حزمة من البرامج والرسائل للتوعية بسبل الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية وأضرار التدخين ومخاطر الإدمان والزواج المبكر والحمل المبكر وكل ما يتعلق بمرض الأنيميا و نمط الحياة الصحى والتغذية السليمة.

وافق الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على صرف مكافأة إجادة لمديرية الصحة بدمياط، وذلك بعد عرض مساعد الوزير للمبادرات الصحية الدكتور محمد حساني وذلك لحصول المديرية على المركز الأول خلال الربع الأول ٢٠٢٣ على مستوى الجمهورية في المبادرات الرئاسية.

‏ ويتقدم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالمبادرات الرئاسية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة.