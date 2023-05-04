بعد قرار ضبط «هبة السيد».. رحلة وصول 8 من مشاهير السوشيال ميديا خلف القضبان

خلف قضبان السجن وزنزانة الحبس الاحتياطي تقضي فتيات وسيدات، وجهت النيابة العامة لهن تهم «العري وممارسة أعمال منافية للآداب العامة على تطبيق التك توك، بهدف تحقيق الشهرة والثراء السريع».

كان آخرهن اليوتيوبر «هبة السيد» حيث أمرت النيابة العامة مؤخرًا بضبطِ وإحضارِ هبة السيد صاحبةِ قناة بأحد مواقع التواصلِ الاجتماعيِ. حيث رصدت تداولَ مقطع مرئي بمواقع التواصلِ الاجتماعيِّ للمتهمة تصرح فيه باكتشافِها إقامةَ أحدِ أبنائِها عَلاقةً جنسيةً مع شقيقتِه، وأنها شاهدتْ محادثةً بينَ ابنِها وآخرَ عبرَ هاتفِهِ المحمولِ تتضمنُ رغبتَهُ في إقامةِ علاقة جنسية معها.

وتلك القضية ليست الأولى بالنسبة لحكايات المشاهير التي تحلم بالثراء الفاحش بين ليلة وضحاها وتحقيق الربح السريع من السوشيال ميديا.

- وتعرض جريدة «البوابة نيوز» بعض نماذج مشاهير «السوشيال ميديا» التي تقبع خلف القضبان ورحلتهن للوصول للشهرة وتحقيق الربح على حساب أشياء أخرى وذلك خلال السطور التالية:

- البلوجر هبة السيد

تلقت النيابة العامة بلاغًا حولَ واقعة البلوجر هبة السيد من المجلس القوميِّ للطفولة والأمومةِ الذي تضمنَ ورودَ بلاغ إلى خطِّ نجدة الطفل بالمجلسِ يوم التاسع والعشرينَ من شهرِ إبريل الماضي عن نشرِ قناةِ المتهمةِ المذكورةِ المقطعَ المُشارَ إليه، ومعها ثلاثةٌ من أطفالِهَا الذينَ استنطقتِ اثنيْنِ منهم على الواقعةِ، وأنها تُثيرُ شبهةَ جريمة هتك العرض والِاتجارِ بالبشرِ باستغلالِ الأطفالِ لجذبِ المشاهدينَ وتحقيقِ الربحِ من رفعِ نسَب المشاهدة مما يعرضُهُم للخطر.



وقد تزامنَ ذلكَ مع تلقّي النيابة العامة بلاغًا حول واقعة البلوجر هبة السيد من المجلس القوميِّ للطفولة والأمومة الذي تضمنَ ورودَ بلاغٍ إلى خطِّ نجدةِ الطفلِ بالمجلسِ يومَ التاسع والعشرينَ من شهرِ إبريلَ الماضي عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المُشار إليه، ومعها ثلاثةٌ من أطفالها الذينَ استنطقتِ اثنيْنِ منهم على الواقعةِ، وأنها تُثير شبهةَ جريمة هتكِ العِرضِ والِاتجار بالبشر باستغلالِ الأطفالِ لجذبِ المشاهدينَ وتحقيق الربح من رفع نسَبِ المشاهدةِ مما يعرضُهُم للخطرِ، وقد طالبَ المجلسُ في كتابِهِ باتخاذ الإجراءاتِ القانونيةِ قِبَل المتهمة، وعليه باشرت النيابة المختصةُ التحقيقاتِ.

مقطع هبة السيد وأطفالها

واطلعت النيابة على المقطعِ المرئيِّ المتداولِ وسألت مشرفًا بخطِّ نجدةِ الطفلِ بالمجلس الشاكي بمحافظَة القليوبية عن مضمون البلاغ وتفصيلاته.

- حنين حسام

نشرت البلوجر حنين حسام مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك» طلبت فتيات تتراوح أعمارهن بين 18 و19 سنة، لإنشاء حسابات على منصة «تيك توك»، وفتح الكاميرا والدردشة مع بعض المستخدمين، واعدة إياهن بالحصول على مبالغ مالية تتراوح بين 36 دولارا وحتى 3 آلاف دولار، وذلك حسب حجم التفاعل مع فيديوهاتهم، وبعد البلاغات التي قدمت ضدها تم القبض عليها وتقديمها للمحاكمة التي عاقبتها بعامين حبس وغرامة 300 ألف جنيه.

- سما المصري

كانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، قضت بحبس الراقصة الاستعراضية سما المصري لمدة عامين لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري، مع تغريمها 300 ألف جنيه.

وكانت سما تقدمت باستئناف على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه في القضية، لتخفف الدائرة الاستئنافية العقوبة.

- مودة الأدهم

عُرفت إعلامياً بـ«فتاة التيك توك»، تصدر اسمها محرك البحث جوجل في الفترة الأخيرة، بسبب الفيديوهات التي تظهر فيها بملابس جريئة على التطبيق، ألقت قوات الأمن القبض عليها ووجهت إليها تهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الإنترنت لارتكاب تلك الجريمة، وعاقبتها المحكمة الاقتصادية بالسجن عامين وغرامة 300 ألف جنيه.

- منة عبدالعزيز

عبر مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا خرجت فتاة التيك توك منة عبدالرازق الشهيرة بمنة عبدالعزيز، تتهم شابا يدعى مازن باغتصابها وتصويرها هو وأصدقائه، عارية وفي أوضاع مخلة رغما عنها، وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم القبض عليها ثم الإفراج عنها.

- منار سامي

فتاة من محافظة كفر الشيخ، عرفت بتقديم فيديوهات الرقص والعري على تطبيقي «تيك توك» و«أنستجرام»، وتم القبض عليها بتهمة التحريض على الفسق وصناعة فيديوهات خادشة للحياء، وذلك أثناء وجودها مع صديق لها في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ووجهت لها النيابة تهمة تقديم فيديوهات خادشة للحياء تتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.

- ريناد عماد

اسمها الحقيقي منة الله عماد، ألقى القبض عليها أثناء تواجدها في كافيه بمنطقة الدقي بالجيزة، بتهمة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، وذكرت في التحقيقات أن شركات تسويق الملابس والأحذية هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

- هدير الهادي

ألقت قوات الأمن القبض على هدير الهادى، منذ حوالى شهرين، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، استأجرتها قبل شهر من القبض عليها، ووجهت لها النيابة تهمة صناعة فيديوهات مخلة على تطبيق «التيك توك»، تحرض على الفسق والفجور وممارسة أعمال منافية للآداب العامة وتسئ لقيم الأسرية المصرية، والأعراف والقوانين.

- شيري هانم وابنتها زمردة

بسبب ممارسة أعمال مخلة بالآداب العامة، ألقت قوات الأمن القبض على شريفة رفعت المعروفة باسم «شيري هانم» وابنتها نورا هشام وشهرتها «زمردة»، وذلك على خلفية اتهامهما بخدش الحياء العام، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، من خلال نشرهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة وممارسة الدعارة وتسهيلها.