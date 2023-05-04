بالصور.. نائب محافظ الفيوم يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بمدرسة «الشرق الأوسط»

شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، مساء اليوم، حفل ختام الأنشطة الطلابية بمدرسة "الشرق الأوسط"، وذلك بحضور أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والدكتور مصطفى مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية، والمهندس فتحي مصطفى متولي رئيس مجلس إدارة مدرسة الشرق الأوسط، وأعضاء مجلس الإدارة، وحشد كبير من أولياء الأمور والطلاب.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وآيات من الذكر الحكيم، ثم عدد من الفقرات الفنية والغنائية لتلاميذ المدرسة.

وفي كلمته رحب نائب محافظ الفيوم، بكافة الحضور، معربًا عن شكره للقائمين على تنظيم الحفل، وإدارة مدرسة الشرق الأوسط، على الدعوة الكريمة.

ونقل نائب المحافظ، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لكافة الحضور، متمنيًا لهم خروج الحفل بالشكل الحضاري والجمالي اللائق، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة الطلابية، سواء الرياضية أو الثقافية أو العلمية، كأداة للابتكار والإبداع فى العملية التعليمية، وضرورة الاهتمام بها، مثمنًا دور المدرسة وأولياء الأمور فى ذلك.

ولفت نائب المحافظ، إلى المشروعات الهامة الجارى تنفيذها بمنطقة دمو، كمستشفى الفيوم العام الجديد، ومحطة القطار السريع، والمنطقة اللوجستية، بالإضافة إلى العديد من المنشآت التعليمية المخطط تشغيلها قريبًا، مؤكدًا حرص القيادات التنفيذية بالمحافظة على الانتهاء من تمهيد ورصف طريق دمو، وتوصيل كافة المرافق، قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وفي ختام كلمته قدم نائب المحافظ، الشكر والتهنئة لإدارة المدرسة وأولياء الأمور لنجاح الحفل، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.

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