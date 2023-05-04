البيت الأبيض: لا نشجع كييف على توجيه ضربات إلى أراضي روسيا

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، حول تورط كييف في الهجوم على الكرملين بطائرات مسيّرة، بأن واشنطن لا تشجع أوكرانيا على توجيه ضربات إلى أراضي روسيا الاتحادية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الإدارة الأمريكية لا تستطيع التأكد من صحة التقارير حول محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولايمكن التعليق عليها الان ولن نستبق التدقيق.

وأوضحت جان بيير في إفادة صحفية: "منذ بداية هذه الأزمة، لم تشجع الولايات المتحدة بالتأكيد أوكرانيا على الضرب خارج حدودها. تحدثنا عن هذا بوضوح. لكنني لا أريد التكهن بصحة هذه التقارير".

وأضافت: "لن نستبق التكهنات في موضوع الاعتداء بالمسيرات".

وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، أن كييف حاولت في الليل استهداف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين باستخدام طائرات مسيّرة.

واستهدفت طائرتين مسيرتين للكرملين، وسرعان ما أسقطهما الجيش الروسي والخدمات الخاصة الروسية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصب بأذى ويواصل العمل كالمعتاد.

وأكد الكرملين أن هذا هجوم إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ روسيا بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية متى وكيفما تراها مناسبا.