بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من بريست ويواجه خطر الهبوط

تلقى فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، خسارة من بريست بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، بملعب استاد فرانسيس لو بلي في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الفرنسي.

وتواجد مصطفى محمد في التشكيل الأساسي الكناري، وشارك في دقائق المباراة كاملة حتى نهايتها.

وأحرز جيريمي لو دوارون الهدف الأول في الدقيقة 18، ثم أضاف ماتياس بيريرا لاج الهدف الثاني في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، ليفوز بريست بهدفين دون رد.

الخسارة، أدت إلى تراجع نانت بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، ليواجه خطر الهبوط للدرجة الأدنى.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد نانت عند 32 نقطة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، وهو أول مراكز الهبوط، فيما رفع بريست رصيده إلى النقطة 35 ليصعد بها إلى المركز الرابع عشر.