وزير التربية والتعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وعدد الأسئلة ونوعياتها. وأوضح الوزير، أن هناك تعليمات للجنة الفنية البعد عن أي أسئلة سياسية أو دينية أو حزبية.

واجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة على مستوى الجمهورية؛ الاسبوع الماضي، لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والتى سوف تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.