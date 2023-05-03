ارتفع سعر الذهب 30 جنيهًا بعد قرار رفع الفائدة الأمريكية

الأربعاء 03/مايو/2023 - 10:14 م

ارتفع سعر الذهب في مصر 30 جنيها، مساء اليوم الأربعاء 3 مايو 2023، عند مستويات قياسية بعد دقائق من قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية، الذي يعد المحرك الأول لأسعار الذهب العالمية.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الأمريكية نحو 0.25% أو 25 نقطة أساس إلى 5.25%، عن اجتماع شهر مايو 2023، وسط توقعات بأن يبدأ البنك سلسلة تثبيت لأسعار الفائدة المرحلة المقبلة.

سعر الذهب في مصر مساء اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2660 جنيها بزيادة 30 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3040 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2280 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب بختام التعاملات اليوم 21280 جنيها.

سعر الذهب عالميا

استقر سعر الذهب عالميا عند 2026 دولارا.

وصعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة وذلك بعد ارتفاع كبير يوم أمس أيضا.

ويتحضر المعدن النفيس لإمكانية تسجيل مستوى قياسي هذا الأسبوع بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل تزايد المخاوف بشأن الأزمة المصرفية وأزمة سقف الدين الأمريكية.

تتداول أسعار الذهب الفورية خلال جلسة اليوم في نطاق محدد حول المستوى 2020 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفعت يوم أمس بنسبة 1.8% لتسجل أعلى مستوى منذ 7 أسابيع عند 2019.30 دولار للأونصة، بحسب التحليل الفني لمنصة جولد بيليون لتداول الذهب.

سجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب يومية يوم أمس الثلاثاء منذ شهر بتحقيق ارتفاع بمقدار 35 دولار، في طريقها للاقتراب من أعلى مستوى تم تسجيله هذا العام عند 2048.76 دولار للأونصة في منتصف ابريل الماضي.