الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام بريست

أعلن أنطوان كومباري، المدير الفني لفريق نانت، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بريست في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الفرنسي.

ويحل نانت، اليوم الأربعاء، ضيفًا على بريست بملعب استاد فرانسيس لو بلي، إذ ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود مصطفى محمد، هجوم الكناري أمام بريست، بعد خسارته لأول بطولة مع فريقه، وذلك بالهزيمة من تولوز في نهائي كأس فرنسا بخماسية مقابل هدف.

ويعاني نانت خلال الموسم الجاري في الدوري الفرنسي، حيث يتأخر في الترتيب وقريب من المراكز المؤدية للهبوط، باحتلاله المرتبة السادسة عشرة برصيد 32 نقطة، متساويًا مع بريست صاحب المركز السابع عشر أول مركز يؤدي إلى الدرجة الأدنى.

تشكيل نانت

حراسة المرمى: لافوت

خط الدفاع: كونتونز - كاستيليتو - باولس - ميرلين

خط الوسط: جيروتو - سيسوكو - موتوسامي

وفي الهجوم: جيساند - مصطفى محمد - جانجو.